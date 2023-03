Reggina, altra sconfitta con il Parma! Fabbian ammonito, in campo per 90′

ALTRA SCONFITTA – La Reggina di Filippo Inzaghi perde ancora al Granillo contro il Parma che si impone 0-1 grazie alla rete decisiva di Vazquez. Il tecnico granata non ha rinunciato a Fabbian che ha giocato per 90′ rimediando un’ammonizione al 59′. Il centrocampista di proprietà dell’Inter non riesce a incidere, la sfida termina 0-1 dopo ben sei minuti di recupero.