Inter-Lazio, a centrocampo Sarri si ispira all’andata. Un cambio in difesa

Inter-Lazio -1. Esordio per i nerazzurri che dopo il rinvio di Bologna-Inter (vedi articolo), scenderanno in campo per la prima volta in questo 2022. Un aggiornamento sulle scelte di Maurizio Sarri

DUE CAMBI − È vigilia di Inter-Lazio, ventunesima giornata di Serie A. Esordio per i nerazzurri in questo 2022 dopo il rinvio di Bologna-Inter. Maurizio Sarri (clicca QUI per la conferenza stampa) sta limando gli ultimi dettagli per la sfida in programma domani sera contro i nerazzurri allo stadio San Siro. Come riporta l’inviato Sky Sport, Matteo Petrucci, il tecnico biancoceleste si ispirerà alla gara d’andata per quanto riguarda il centrocampo con l’ingresso di Toma Basic al posto di Luis Alberto. Poi, un cambio forzato in difesa con Stefan Radu al posto di Francesco Acerbi.