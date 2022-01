Bologna-Inter niente 0-3 a tavolino. Calhanoglu salta la Lazio

Bologna-Inter, niente 0-3 a tavolino per la squadra nerazzurra. Nel Comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa nel sito della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha affiancato la scritta “sub iudice” alle quattro gare non disputate, tra queste anche quella del Dall’Ara.

GIUDICE SPORTIVO – Bologna-Inter sub iudice, quindi niente 0-3 a tavolino per i nerazzurri che si sono presentati regolarmente allo stadio Dall’Ara per disputare la partita. Questa decisione, dunque, porterà Hakan Calhanoglu a scontare la squalifica nella sfida in programma domenica contro la Lazio.