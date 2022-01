Calhanoglu vittima del precedente creato: dovrà saltare (anche) Inter-Lazio

Calhanoglu paga personalmente le spese per una (non) decisione del Giudice Sportivo che lascia l’amaro in bocca in casa nerazzurra. Il centrocampista turco, già escluso in Bologna-Inter a prescindere dall’epilogo, vedrà “prolungarsi” la squalifica in Inter-Lazio

SECONDO SCENARIO – La tanto attesa sentenza del Giudice Sportivo, Dott. Gerardo Mastrandrea, è arrivata. E si è verificato esattamente il secondo scenario, quello più temuto in casa nerazzurra. In questo modo, Hakan Calhanoglu non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per il posticipo Inter-Lazio, in programma domani sera – domenica 9 gennaio – a Milano. Il centrocampista turco, infatti, dovrà scontare ancora una giornata di squalifica dopo la decisione di lasciare in sub iudice Bologna-Inter (vedi comunicato ufficiale). Una scelta che crea un precedente, perché lo 0-3 non sarebbe dovuto essere come quello delle altre partite di Serie A sub iudice causa COVID-19, bensì per un grottesco errore tecnico del Bologna (vedi focus).

SQUALIFICA RADDOPPIATA – Una beffa che l’Inter sperava di non dover vivere ma che temeva. Calhanoglu dovrà saltare “anche” Inter-Lazio dopo la fisiologica indisponibilità per squalifica in Bologna-Inter (vedi formazioni ufficiali). In pratica, il centrocampista turco sarà costretto a saltare Inter-Lazio perché si è scelto di non prendere una decisione, chiara e comunque contestabile ma solo in un secondo momento. Il pericoloso precedente è stato creato. Se il Giudice Sportivo dovesse assegnare lo 0-3 a tavolino con ritardo, Calhanoglu avrebbe saltato due partite anziché una. Una squalifica raddoppiata che non ha precedenti, appunto. Pericoloso come precedente…