Acerbi, infortunio più grave del previsto: salta la sfida con l’Inter – CdS

Acerbi ancora infortunato, questa volta però rischia un mese di stop a causa della ricaduta. Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina, il difensore salterà la prossima sfida di campionato contro l’Inter. Grana Sarri, in campo solo uno tra Patric o Radu.

GRANA IN DIFESA – Acerbi salterà di sicuro la sfida con l’Inter. Si attendono esami clinici specifici per il difensore, ma la preoccupazione in casa Lazio è che l’infortunio sia più grave del previsto. Il difensore è stato costretto dopo appena venticinque minuti ad abbandonare il campo: un errore anticipare il suo rientro e spedirlo subito in campo da titolare. Per Sarri questo è un brutto colpo, considerando già le difficoltà di una difesa che ad oggi ha subito ben 37 gol, più del doppio rispetto l’Inter. Contro i nerazzurri in difesa Sarri avrà solo due soluzioni per sostituire Acerbi: Patric o Radu per far coppia con Luiz Felipe. Non ci sono altre soluzioni, considerando improbabile un rilancio di Vavro, mai impiegato da inizio stagione e in uscita.

Fonte: Corriere dello Sport