Inter-Juventus, solo un nerazzurro da verificare: in 5 per 3 maglie

Inter e Juventus si sfideranno domani nel match che si svolgerà a San Siro tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri.

DUBBIO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, Joaquin Correa sarebbe in dubbio per Inter-Juventus. Infatti l’argentino avrebbe svolto una parte dell’allenamento a parte. Cinque giocatori invece si contendono 3 maglie. Si tratterebbe di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Ivan Perisic, Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu. Il più sicuro sarebbe il croato.

ALTRE MAGLIE – Per quanto riguarda le altre due maglie, un fattore determinante nella decisione finale di Simone Inzaghi lo avranno i calci piazzati. Difatti finora l’allenatore nerazzurro ha sempre schierato uno tra Calhanoglu e Dimarco per avere un pericoloso cecchino su corner e punizioni.

EPISODIO – In una partita, come quella contro la formazione di Massimiliano Allegri, un episodio su calcio da fermo potrebbe essere decisivo. In questo momento le quotazioni più alte sono quelle di Bastoni e Vidal rispetto a quelle di Dimarco e Calhanoglu. Ma Inzaghi rinuncerà per la prima volta a tutti e due?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Guido Vaciago