Barella, Liverpool sul centrocampista dell’Inter? La verità

Fabrizio Romano ha parlato del rinnovo di Nicolò Barella con l’Inter e delle voci sul Liverpool per il centrocampista italiano.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul rinnovo di Nicolò Barella con l’Inter e sull’interesse del Liverpool per il centrocampista nerazzurro. “Nicolò Barella ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il nuovo accordo sarà per i prossimi cinque anni con aumento di stipendio. Il Liverpool non ha mai aperto trattative per ingaggiarlo nonostante le voci. “Siamo vicini all’accordo con Barella”, ha confermato l’ad dell’Inter Beppe Marotta“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano