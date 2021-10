Inter-Juventus, Calhanoglu sta meglio ma Vidal è in vantaggio – CdS

Inter-Juventus, Simone Inzaghi avrà tutti gli uomini a disposizione (Correa permettendo) in vista del derby d’Italia. Anche Calhanoglu migliora, ma Vidal resta in vantaggio. Di seguito le ultime secondo il Corriere dello Sport

LE ULTIME – Inter-Juventus andrà in scena domenica 24 ottobre alle 20:45. Tutti gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi, anche se resta qualche dubbio riguardo le condizioni di Joaquin Correa. Migliora, invece, Hakan Calhanoglu, ma Arturo Vidal resta in vantaggio sul turco e anche su Matìas Vecino per completare la mediana. Alessandro Bastoni, Ivan Perisic e Federico Dimarco in corsa per due maglie, l’ex Verona ha ben figurati contro lo Sheriff in UEFA Champions League e potrebbe essere riconfermato in quel ruolo.

Fonte: Corriere dello Sport