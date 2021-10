Inter-Juventus è Inzaghi contro Allegri: il bilancio tra i due allenatori

In Inter-Juventus torneranno a sfidarsi Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Analizziamo il bilancio tra i due allenatori in carriera.

BILANCIO – Domani sera Inter-Juventus sarà il posticipo della nona giornata della Serie A 2021/22. Una sfida mai banale, neanche durante il girone di andata di un campionato. Rispetto allo scorso anno entrambe le squadre hanno un nuovo allenatore. Tuttavia Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si conoscono fin troppo bene. Già nove scontri precedenti tra i due, con un bilancio nettamente a favore del livornese (7 vittorie a 2). Andiamo a vederlo nel dettaglio.

PESI DIVERSI – Le sfide tra Inzaghi e Allegri vedono sempre protagoniste Lazio e Juventus, ovviamente. Ma a sfavore del tecnico dell’Inter non pesano solo le sconfitte, bensì anche la vena realizzativa. In sette sconfitte, infatti, le squadre del tecnico nerazzurro hanno segnato a malapena un gol (tra l’altro un autogol, per la precisione). Ne sono invece arrivati 5 nelle uniche due vittorie, tra cui figura anche la Supercoppa Italiana del 2017 (vinta 3-2 grazie a un gol al 93′ di Alessandro Murgia). Domani sera Inzaghi e Allegri si ritroveranno quasi tre anni dopo l’ultima volta (Lazio-Juventus 1-2 del 27 gennaio 2019), ma le motivazioni saranno le stesse di sempre.