UFFICIALE – Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League rinviate dall’UEFA

Inter-Getafe e Siviglia-Roma di domani non si giocheranno. L’UEFA ha appena comunicato, dopo le reiterate proteste dei vari club (vedi articolo), il rinvio di entrambe le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League. Non è ancora decisa la data per il recupero, che sarà annunciata successivamente.



L’ANNUNCIO – “A seguito delle restrizioni nei voli fra Spagna e Italia, imposte ieri dalle autorità spagnole, le seguenti partite di andata degli ottavi di finale di Europa League non si svolgeranno domani, giovedì 12 marzo, come previsto.

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Ulteriori comunicazioni sul recupero delle due gare saranno comunicate successivamente”.

