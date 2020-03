UFFICIALE – La Roma non va a Siviglia per l’Europa League. Ora Inter-Getafe?

La Roma annuncia di non viaggiare a Siviglia per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Si attende la risposta dell’UEFA, che a questo punto dovrà anche prendere in considerazione Inter-Getafe viste le parole del presidente degli spagnoli (vedi articolo).

NIENTE PARTITA – Questo l’annuncio della società giallorossa attraverso il suo account ufficiale Twitter: “L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia, a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA“. Si attendono quindi comunicazioni in merito, che per forza di cose devono toccare anche Inter-Getafe.