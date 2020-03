Coronavirus, primo calciatore positivo nei campionati tedeschi

L’emergenza Coronavirus colpisce anche il calcio tedesco. E’ stato trovato il primo calciatore positivo in Germania, si tratta di Timo Hubers dell’Hannover

L’emergenza Coronavirus, dopo aver stoppato il calcio italiano e messo in serio pericolo le Coppe Europee, colpisce anche la Germania. C’è il primo calciatore professionista positivo al Covid-19 e si tratta di Timo Hubers dell’Hannover 96, club militante nella Zweite Liga, la Serie B tedesca, che a questo punto potrebbe essere a serio rischio di sospensione. Il club tedesco, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che non dovrebbero esserci stati contatti tra il giocatore e i suoi compagni ma per precauzione l’intero team si è sottoposto a tampone. Il giocatore in questo momento si trova in quarantena domestica e le sue condizioni di salute sembrerebbero essere buone.

fonte: hannover96.de