Lega Serie A, assemblea su emergenza Coronavirus: Dal Pino posticipa

La Lega Serie A comunica che l’assemblea è stata posticipata. L’incontro era stato programmato per giovedì 12 marzo (vedi articolo). Emergenza Coronavirus in primo piano

POSTICIPATA – La Lega Serie A comunica che l’assemblea della Lega nazionale professionisti Serie A è stata posticipata a venerdì 13 marzo. L’incontro si svolgerà alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.00 in seconda convocazione. L’assemblea si svolgerà in videoconferenza e affronterà l’argomento Coronavirus, con le sorti della Serie A e della Coppa Italia in primo piano.