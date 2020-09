Inter-Fiorentina, la probabile dei viola: torna Amrabat. Cutrone dal 1′? – Sky

Gaetano Castrovilli Fiorentina-Torino

Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 20:45. I viola, agli ordini di Giuseppe Iachini, sono al lavoro per preparare la sfida di San Siro. A centrocampo, per i viola, dovrebbe tornare Amrabat. Possibile impiego di Cutrone dal 1′. Le ultime da “Sky Sport”

POSSIBILE FORMAZIONE – La Fiorentina è al lavoro in vista della sfida contro l’Inter, in programma sabato sera alle 20:45 a San Siro. Iachini è al lavoro e studia già il possibile 11: a centrocampo dovrebbe giocare Amrabat, assente contro il Torino, al suo fianco Bonaventura e Castrovilli. Sugli esterni agiranno a destra Chiesa e a sinistra l’ex nerazzurro Biraghi. In attacco, al fianco di Ribery, potrebbe giocare uno tra Kouame, Cutrone e Vhlaovic.