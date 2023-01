Inter-Empoli 0-1, il tabellino della partita della 19ª giornata di Serie A

Inter-Empoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023.

FIGURACCIA PESANTE – L’Inter butta tutto quello che aveva conquistato nella Supercoppa Italiana e, come spesso succede, si fa male da sola. L’Empoli ringrazia e festeggia la vittoria al Meazza, sfruttando la superiorità numerica per la più che ingenua doppia ammonizione di Milan Skriniar. Le cui parole dell’agente (vedi articolo), per quanto gravissime e che mettono in piazza le inaccettabili mancanze della proprietà, sono arrivate nella serata sbagliata. Dopo aver buttato un tempo con l’impresentabile Joaquin Correa in campo Simone Inzaghi sbaglia a mettere l’altrettanto inguardabile Raoul Bellanova, quando fa i cambi finalmente offensivi è troppo tardi. Questo il tabellino di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (71′ Dzeko), Barella (71′ Asllani), Calhanoglu, Mkhitaryan (76′ Lukaku), Dimarco (71′ Gosens); Lautaro Martinez, Correa (46′ Bellanova).

In panchina: Cordaz, Brazao, Dumfries, Gagliardini, Acerbi, D’Ambrosio, Curatolo, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson (73′ Satriano), Bandinelli; Bajrami (73′ Fazzini); Cambiaghi (64′ Baldanzi), Caputo (90′ Walukiewicz).

In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Degli Innocenti, Stojanovic, Haas, Guarino, Nabian.

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini (Berti – Scarpa; Marcenaro; VAR Banti; A. VAR Fourneau)

Gol: 66′ Baldanzi

Espulso: Skriniar (I) al 40′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Akpa Akpro, Henderson, Parisi (E), Barella, Dzeko (I)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST