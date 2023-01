Baldanzi: «Una notte speciale, ci tenevamo a far bene! Gol importante»

Tommaso Baldanzi ha segnato il gol che ha deciso Inter-Empoli. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky Sport

IMPORTANTE – Queste le parole di Baldanzi: «Il gol più importante. La notte speciale, ci tenevamo a far bene. Il Mister ci teneva ad ottenere la vittoria in un campo difficile. C’è soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Siamo un grande gruppo, siamo una squadra unita. Se ci alleniamo forte i risultati arrivano. Sicuramente giocare con tranquillità porterà a risultati migliori. Dobbiamo continuare a spingere così, il nostro obiettivo è ancora da raggiungere»