Inter-Empoli 0-1, San Siro espugnato in 10 contro 11. Decide Baldanzi

Termina sul punteggio di 0-1 Inter-Empoli, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 0-0 (vedi report).

SCONFITTA IN INFERIORITÀ NUMERICA – Cade l’Inter in casa contro l’Empoli, dopo l’euforia per la vittoria della Supercoppa Italiana. A contribuire alla sconfitta dei nerazzurri è anche l’aver dovuto giocare per un tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione nel primo tempo di Milan Skriniar. Ma i nerazzurri sono irriconoscibili questa sera e autori di una prestazione decisamente insufficiente. Il gol che decide la partita arriva al minuto 66, quando il neo-entrato Baldanzi lascia partire un tiro centrale su cui Onana non interviene perfettamente e la palla si infila in rete. L’Inter ci prova nel finale a spingersi in avanti, colpendo anche una traversa con de Vrij al 79′. Tuttavia tanto basta all’Empoli per espugnare San Siro e spegnere praticamente del tutto ogni speranza nerazzurra di una rincorsa scudetto.

INTER-EMPOLI 0-1 – I MARCATORI

Baldanzi al 66′