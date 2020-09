Inter, continua la preparazione in vista dei prossimi impegni: il programma

Conte Inter

L’Inter, dopo la rotonda vittoria in amichevole contro il Lugano, è tornata al lavoro ad Appiano Gentile agli ordini di Antonio Conte. Il programma degli impegni dei nerazzurri

AL LAVORO – L’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile in vista dei prossimi impegni di preparazione alla ripartenza in Serie A. Di seguito il report dell’allenamento ed il programma: “Nerazzurri subito in campo: dopo la prima amichevole del pre-campionato (vittoria per 5-0 sul Lugano), la squadra di Antonio Conte ha sostenuto una seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning. Continua dunque la preparazione alla nuova stagione, con l’Inter che avrà come primo appuntamento ufficiale quello contro la Fiorentina, il 26 settembre a San Siro. Oltre alla partita con il Lugano, la settimana nerazzurra ha in programma altri due appuntamenti: venerdì l’allenamento congiunto con la Carrarese al Centro Sportivo Suning, sabato l’amichevole a San Siro contro il Pisa”.

Fonte: Inter.it