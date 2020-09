Inter, Raiola arrivato in sede. In ballo il...

Inter, Raiola arrivato in sede. In ballo il futuro di Pinamonti: gli scenari

RITORNO – Mino Raiola, noto agente, è arrivato nella sede dell’Inter. A riportarlo è “Sportitalia”. In ballo c’è il futuro di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ma ancora in orbita Inter. L’ex talento nerazzurro potrebbe tornare alla corte di Antonio Conte per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Si attendono novità in merito.