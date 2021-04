Inter-Cagliari, Nandez non ha ancora recuperato: lui e altri 3 a parte oggi

Per Inter-Cagliari rimane il dubbio legato a Nandez. Il centrocampista uruguayano anche oggi si è allenato a parte, così come altri tre giocatori. Domani mattina nuova valutazione in vista del prossimo impegno di Serie A, domenica alle 12.30 al Meazza. Ecco il report dell’allenamento odierno.



INTER-CAGLIARI, -4 – “Forza, tecnica, tattica, partitelle nel programma di allenamento di oggi: ad Asseminello i rossoblù di mister Leonardo Semplici sono stati impegnati in una doppia seduta di lavoro in vista dell’Inter.

La sessione del mattino è iniziata in campo con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza, seguite da dei lavori tecnico-tattici con focus sulla fase difensiva. Un’attivazione tecnica a torelli ha aperto la seduta del pomeriggio, caratterizzata da una serie di partitelle a tema tattico giocate su spazi ridotti. Hanno continuato a lavorare a parte i calciatori Luca Ceppitelli, Nahitan Nandez, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni.

Domani, giovedì 8 aprile, è in agenda un nuovo allenamento programmato al mattino”.

Fonte: CagliariCalcio.com