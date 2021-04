Darmian: «Conte vuole che non ci accontentiamo! Inter, bel gruppo»

Darmian è tornato titolare oggi in Inter-Sassuolo. Il difensore, che ha giocato nell’inedito ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre, ha commentato per DAZN la vittoria di misura del Meazza per 2-1.

NUOVO RUOLO – Matteo Darmian si è abbassato, ma ha fatto comunque una partita di livello. Il difensore, al termine di Inter-Sassuolo, commenta a DAZN il momento suo e della squadra: «Nuovo ruolo? Sì, avevo già provato a giocare da terzo anche in passato con mister Antonio Conte, quando allenava la Nazionale. Mi sono messo a disposizione della squadra, ho cercato di dare il massimo: è andata bene oggi, abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. Siamo un bel gruppo, lo dimostriamo settimanalmente. Io mi sono sempre messo a disposizione: quando il mister mi dà disponibilità cerco sempre di dare il massimo, che sia quinto a destra o sinistra o centrale. Questo non è importante, l’importante è avere la fiducia di tutti e cercare di rendere al meglio. L’abbiamo dimostrato: tutti, quando scendono in campo, hanno la giusta voglia e la giusta determinazione. Siamo contenti di questo, sicuramente il gruppo è uno dei nostri segreti».

CLASSIFICA – Darmian valuta il vantaggio sulle inseguitrici: «Vincere queste partite, sicuramente soffrendo, aiuta tanto. Vero che abbiamo un vantaggio importante, ma dobbiamo pensare che ancora non ce l’abbiamo in tasca lo scudetto. Dobbiamo conquistarlo aritmeticamente, per questo scenderemo in campo cercando di vincere ogni partita a disposizione. Finché l’aritmetica non dirà che è nostro non possiamo gioire. Il mister è un allenatore che pretende tantissimo da tutti, dai suoi giocatori allo staff. Sicuramente vuole che non ci accontentiamo: è vero che siamo arrivati a dieci vittorie consecutive, ma dobbiamo continuare così. Durante la settimana è un bel martello: ci tiene sull’attenti, poi lo dimostriamo in campo con voglia e determinazione di raggiungere l’obiettivo».