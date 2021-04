Oggi si giocherà Inter-Cagliari (ore 12.30), sfida valida per la trentesima giornata di Serie A. Analizziamo il momento della squadra di Leonardo Semplici.

RIPARTENZA BLOCCATA – Oggi l’Inter affronterà il Cagliari, nell’undicesima giornata di ritorno di Serie A. I nerazzurri cercando di consolidare il primo posto in classifica. I sardi invece devono disincagliarsi dalla zona retrocessione, che dopo il successo del Torino ieri a Udine (vedi articolo) dista cinque punti. Una missione in cui neanche Leonardo Semplici sta ottenendo successo. Il tecnico fiorentino subentra a Eusebio Di Francesco dopo ventitré giornate e parte col botto. Subito due vittorie consecutive contro Crotone e Bologna, tre gol fatti e zero subiti. Il Cagliari torna a vincere dopo sedici gare, e la classifica torna improvvisamente a sorridere.

CRISI CONTINUA – Ma l’incantesimo finisce presto. Contro la Sampdoria arriva il 2-2 in extremis con gol dell’ex Inter Radja Nainggolan. Poi tre sconfitte consecutive contro Juventus, Spezia e Verona. Due soli gol fatti, contro sette subiti. Un filotto estremamente negativo, che lascia il Cagliari al terzultimo posto, con soli ventidue punti.