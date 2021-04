Real Madrid peggio dell’Inter: vince 2-1 ma con solo il 31% di possesso!

Ieri sera è andato in scena il grande Clasico del campionato spagnolo tra Real Madrid e Barcellona. I blancos hanno conquistato un’importante vittoria per 2-1 nonostante il 31% di possesso palla. Ma come insegna l’Italia – specialmente dopo Inter-Sassuolo -, è una cosa esteticamente inaccettabile!

SCANDALO ESTETICO – Il Real Madrid di Zinedine Zidane batte il Barcellona 2-1. Ma quello che importa di più non è il risultato. Bensì il modo di giocare. E le statistiche recitano un possesso palla pari al 31%, contro il 69% dei blaugrana allenati da Ronald Koeman. A insegnarcelo è l’Italia degli esteti e del bel giuoco, capitanata dai supporter di Roberto De Zerbi. Impossibile dimenticare le critiche piovute addosso all’Inter di Antonio Conte per aver osato vincere contro uno straripante Sassuolo, nonostante un possesso palla del 32% (vedi statistiche). Il Real Madrid, quindi, ha fatto anche peggio!

BELLEZZA BATTE EFFICACIA – Cosa importa, dunque, che il Real Madrid abbia messo in cascina tre punti d’oro nella lotta per il titolo di campione di Spagna, contro un diretto avversario? Così cosa importa che l’Inter sia avanti 8 punti (con una partita in meno, quella di oggi contro il Cagliari) dalla seconda e momentaneamente a 12 lunghezze su una squadra con il doppio del monte ingaggi? Prepariamoci dunque alle prediche in salsa spagnola sulla sconfitta immeritata del Barcellona, così come quella del Sassuolo mercoledì a San Siro. Perché nel 2021 a contare sono solo i numeri, non come vengono interpretati ai fini del risultato. O forse sono solo le opinioni discutibili dell’informazione anti-Inter.