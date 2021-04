Pairetto arbitro di Inter-Cagliari: nell’ultimo dei precedenti diede forfait

Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Cagliari, partita della trentesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Parma sarà la settima partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è piuttosto positivo: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. E l’esordio, curiosamente, è avvenuto il 25 novembre 2017 con una vittoria per 1-3 proprio sul Cagliari, anche se in trasferta. Alla Sardegna Arena, nella circostanza, necessario un controllo al VAR per convalidare il terzo gol interista, di Mauro Icardi: nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere rossoblù Rafael de Andrade, come invece chiedevano i sardi.

ULTIMA MANCANTE – In realtà nei precedenti di Pairetto ci sarebbe una partita in più in stagione, eppure Inter-Cagliari è l’esordio stagionale. Perché? Il 31 ottobre doveva dirigere lui la gara col Parma, poi terminata 2-2. Invece, a pochi minuti dal calcio d’inizio, fu costretto a dare forfait per un infortunio nel riscaldamento. Al suo posto, purtroppo, il quarto ufficiale della designazione iniziale, Marco Piccinini, autore di una serie di disastri fra cui un rigore netto su Perisic ignorato. L’ultima di Pairetto è quindi l’unica sconfitta, 1-2 col Bologna il 5 luglio 2020. Nell’occasione un rosso per parte: Roberto Soriano nei rossoblù, per avergli detto «Sei scarso», Alessandro Bastoni nell’Inter (doppia ammonizione, ma la seconda non c’era). In mezzo anche un rigore, sbagliato da Lautaro Martinez.