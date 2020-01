Inter-Cagliari, il report dell’allenamento: un recupero gradito per Conte

Seduta d’allenamento piuttosto intensa per i ragazzi di Antonio Conte, in vista di Inter-Cagliari. Presente anche Ashley Young, che sta iniziando a carburare coi nuovi compagni. Oltre all’inglese, appena arrivato dal Manchester United, c’è anche un recupero importante per la fascia destra.

FOCUS ON – Meno quattro giorni a Inter-Cagliari. Antonio Conte sta continuando a torchiare i nerazzurri a sua disposizione per tornare a vincere. Nella seduta di allenamento odierna, tutti gli occhi erano puntati su Ashley Young, chiamato ad integrarsi nell’immediato con il resto dell’organico (QUI le foto della seduta dal sito ufficiale nerazzzurro). “Dopo una fase iniziale di riscaldamento caratterizzata da andature e lavoro aerobico, la squadra è stata divisa in tre gruppi che si sono alternati su esercizi di possesso palla, tattica e parte atletica“. Vista la squalifica di Antonio Candreva, l’ex Manchester United è già in ballottaggio per una maglia da titolare sulla corsia di destra. L’altro candidato è il rientrante Danilo D’Ambrosio, recuperato dagli acciacchi fisici che lo avevano attanagliato nell’ultimo periodo. Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte, dunque, che spera presto di riavere a disposizione (e a pieno regime) il croato Marcelo Brozovic.

