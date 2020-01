Eriksen, domani incontro a tre: le cifre complessive Inter – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen è il grande sogno di mercato dell’Inter. I nerazzurri sono in attesa, con la buona notizia arrivata dall’Inghilterra. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”

ATTESA – «Non ci sarà oggi la chiusura della trattativa Eriksen perché il Tottenham gioca contro il Norwich. Domani però può essere la giornata giusta perché ci sarà l’incontro ulteriore tra il giocatore, procuratore e presidente per definire tutti i dettagli di questa cessioni. La situazione potrebbe quindi essere più chiara e definitiva. Vedremo se ci sarà una chiusura entro la settimana con l’Inter ferma a 13 più 2 di bonus, ma la trattativa non è in discussione. Soltanto d’ingaggio senza bonus i nerazzurri pagherebbero 60 milioni di euro, a questi si aggiungono i 15 del cartellino per 75 milioni complessivi. Non fai saltare una trattativa del genere per due milioni». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.