Mourinho scopre le carte: Eriksen in panchina in Tottenham-Norwich

Christian Eriksen partirà dalla panchina nel match di Premier League tra Tottenham e Norwich. José Mourinho aveva annunciato in conferenza stampa che lo avrebbe impiegato nella partita di stasera (QUI l’articolo), e che l’operazione con l’Inter fosse ancora in fase di stallo. Ecco l’undici messo in campo dal portoghese.

SEGNALI – La telenovela Christian Eriksen-Inter pare vicinissima alla sua conclusione, ogni ora può essere quella buona per novità decisive. Ma per adesso, il club nerazzurro è costretto ad aspettare. José Mourinho aveva spiegato come il danese fosse ancora a disposizione del suo Tottenham, poiché la trattativa non è ancora giunta al termine. Nel frattempo, arriva la seconda esclusione consecutiva, dall’undici titolare, per la sfida di stasera contro il Norwich. Al suo posto, infatti, lo Special one ha scelto di puntare su Dele Alli, Erik Lamela, Heung-min Son e Lucas Moura. Segnale di mercato importante per l’Inter? Tutto da vedere. Per l’affare sembra davvero questione di tempo.