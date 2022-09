Inter-Bayern Monaco, Inzaghi non ‘rivoluziona’ ma cambia un titolarissimo!

In vista di Inter-Bayern Monaco di Champions League Inzaghi già pensa all’undici da schierare. Il tecnico cambierà qualche uomo rispetto al KO nel Derby. A rischio c’è addirittura l’olandese Dumfries

NOVITÀ − Archiviata la sconfitta nel Derby col Milan, l’Inter si prepara alla delicata quanto prestigiosa prima uscita in Champions League. In vista di Inter-Bayern Monaco, come riporta Sport Mediaset, si è in attesa di qualche cambio rispetto alla gara di campionato contro i rossoneri. In attacco, ritorna dal 1′ Edin Dzeko al posto di Correa. Ma la vera novità potrebbe essere a destra con Denzel Dumfries a rischio panchina. Al suo posto Matteo Darmian con Federico Dimarco a sinistra. Niente da fare ancora per Gosens. Nuove indicazioni arriveranno dai prossimi allenamenti ad Appiano Gentile.