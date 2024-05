Sassuolo-Inter termina 1-0: la storia si ripete, ma senza tragedia!

Termina con il punteggio di 1-0 Sassuolo-Inter, sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

RIPARTENZA – Il secondo tempo di Sassuolo-Inter riprende con la squadra di Davide Ballardini in fiducia, che si spinge in avanti. I nerazzurri, provano a costruire attraverso un lungo possesso palla ma mai abbastanza concreto da generare occasioni da gol come nei primi 45′. Simone Inzaghi tenta di movimentare la situazione effettuando i primi cambi e lasciando spazio, oltre che a Nicolò Barella, anche a Marko Arnautovic, Juan Cuadrado, e Tajon Buchanan, che in stagione hanno visto meno il campo.

FINALE – Le sostituzioni nerazzurre, però, non sono abbastanza per accendere la luce: nonostante l’Inter provi a spingersi dalle parti di Consigli l’attacco appare poco incisivo e tagliente. Una delle poche iniziative nerazzurre del secondo tempo di Sassuolo-Inter che spaventa la difesa neroverde arriva all’81’: Cuadrado arriva sul fondo e innesca il movimento di Arnautovic, chiuso però da Kumbulla. L’Inter, nonostante già Campione d’Italia, non vuole arrendersi alla sconfitta e insiste fino alla fine del match, alla ricerca del gol del pareggio. Nulla da fare, però, perché al termine dei quattro minuti di recupero il risultato finale di Sassuolo-Inter segna ancora 1-0.

SASSUOLO-INTER 1-0