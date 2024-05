Sassuolo-Inter 1-0, il tabellino della partita della 35ª giornata di Serie A

Sassuolo-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024.

ALTRI TRE PUNTI REGALATI – L’Inter più brutta della stagione non si vendica nei confronti del Sassuolo, pur avendo tanti motivi per farlo. Non solo: gli regala pure una vittoria assurda con una prestazione dall’atteggiamento di una squadra già in vacanza. Decide un gol di Armand Laurienté, in una partita brutta dove la squadra di Simone Inzaghi si ferma al pari annullato a Lautaro Martinez per fuorigioco. Peccato che fosse nel recupero del primo tempo, rinunciando a giocare tutta la ripresa. E fermando la serie di giornate consecutive a segno. Per l’ennesima volta i neroverdi si dimostrano bestia nerissima: hanno vinto sia all’andata sia al ritorno, pur essendo penultimi, e si rilanciano per la salvezza. Questo il tabellino di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO-INTER 1-0 – IL TABELLINO

Sassuolo (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan (86′ Missori), Lipani (71′ Obiang), Matheus Henrique (86′ Racic), Thorstvedt (59′ Boloca), Doig; Pinamonti, Laurienté.

In panchina: Pegolo, Cragno, Pedersen, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Volpato.

Allenatore: Davide Ballardini.

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, A. Bastoni (69′ Buchanan); Dumfries (60′ Cuadrado), Frattesi (69′ Barella), Asllani (74′ Klaassen), Mkhitaryan (60′ Arnautovic), Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro Martinez.

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Thuram, Calhanoglu, Bisseck, Dimarco, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Galetto – Fontemurato; Perenzoni; VAR Valeri; A. VAR Serra).

Gol: 20′ Laurienté.

Ammoniti: Pavard (I), Boloca (S).

Recupero: 4′ PT, 4′ ST.