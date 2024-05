Satriano fa 90′ col Brest: piano piano verso la storia. Pari Nantes

Il Brest ha pareggiato 0-0 in casa contro il Nantes. Il centravanti Satriano, in prestito dall’Inter, ha giocato novanta minuti senza uscire.

SOLO PARI − Il Brest si gioca in queste ultime partite di Ligue 1 si gioca un clamoroso posto in Champions League. Oggi è ospite il Nantes di Kombouare. La squadra di Roy è terza a quota 56 punti e a cinque punti di lunghezza dal Nizza quinto. A Brest va in scena un match molto equilibrato. In campo anche il giovane uruguaiano Martin Satriano, ormai sempre più titolare nella squadra francese. Ci prova di più la squadra ospite, che si avvicina più volte alla ricerca del vantaggio, ma non riesce a infilare Bizot. Il match termina 0-0 dopo 5′ di recupero: per Satriano tutta la partita in campo.