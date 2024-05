Consigli sincero: «Inter forte, noi anche fortunati. Me la godo poco»

Andrea Consigli è orgoglioso del suo Sassuolo per i tre punti ottenuti contro l’Inter. Il portiere neroverde interviene brevemente per Sky Sport.

VITTORIA – Andrea Consigli dice questo nel post-partita di Sassuolo–Inter: «Abbiamo sofferto da squadra, abbiamo cose che prima non avevamo fatto. Non abbiamo fatto niente, prendiamo respiro e pensiamo a Genova per un’altra partita così. Sicuramente serve soffrire, lottare su ogni pallone aldilà di moduli o di chi gioca. Abbiamo 3 partite, dobbiamo dare tutto. Abbiamo avuto fortuna, abbiamo difeso. Ogni tanto le palle sporche si trasformavano in gol, oggi no. Sono contento dei 3 punti, siamo penultimi e me la godo poco. Conta poco, ci dà modo di vivere ancora. L’Inter è forte».