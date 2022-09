Champions League, Boniek: «Girone Inter favoloso! Tre le sfide più belle»

Arriva la settimana della Champions League con l’Inter che farà il suo esordio mercoledì contro il Bayern Monaco. Zbigniew Boniek ha analizzato il girone della squadra di Inzaghi

LE VERE SFIDE − Boniek dice la sua sul gruppo C di Champions League in cui è presente anche l’Inter: «Il girone dell’Inter è favoloso. Partendo dal presupposto che col Viktoria Plzen ci vinceranno tutte, ci sono poi delle sfide contro Barcellona e Bayern Monaco che sono molto importanti. Quelle delle italiane, sono gironi tosti ed equilibrati. Sulla carta il Milan è nella situazione migliore. Ma è una competizione legata a varie componenti, nessuno comunque è sicuro di vincere alla vigilia». L’ex giocatore ha parlato in collegamento su Radio Anch’io Sport.