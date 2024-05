Sassuolo-Inter 1-0, statistiche: dominio col minimo sforzo! E non basta

L’Inter torna a perdere è già questa è una notizia. Lo fa ancora contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Decisivo il gol di Laurienté dopo una prestazione non proprio ottimale dei nerazzurri, che dominano la partita dal punto di vista delle statistiche, ma non basta.

STATISTICHE – Sassuolo-Inter termina sul risultato di 1-0, la seconda sconfitta stagione ancora una volta contro i neroverdi penultimi in classifica. Una prestazione giocata col minimo sforzo da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi, e questo poi si rispecchia nel risultato perché non basta alla squadra a pareggiare al gol di Laurienté. Nelle statistiche però l’Inter domina il Sassuolo sotto tutti i punti di vista: il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri, così come i tiri totali, più del doppio rispetto i padroni di casa. Pochi i tiri nello specchio da parte di entrambe le squadre: uno in più da parte del Sassuolo. Nettamente superiore l’Inter anche nelle statistiche relative al fuorigioco, e questa non è di certo una buona notizia dal punto di vista dell’attezione.