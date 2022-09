Inter-Bayern Monaco, conferme su 4 scelte pesanti di Inzaghi: le ultime

Inter-Bayern Monaco è la sfida che andrà in scena alle 21.00 a San Siro, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, conferma le scelte pesanti di Inzaghi

SCELTE PESANTI – Inter-Bayern Monaco, Simone Inzaghi prova a dare una sterzata dopo il derby: «In porta dovrebbe giocare Onana con Handanovic che va in panchina in un momento non semplice per il reparto difensivo. Stasera l’altro che non gioca è Barella: ci saranno Mkhitaryan e Calhanoglu con Brozovic e ci sarà Gosens dal 1′. De Vrij parte dalla panchina con l’inserimento di D’Ambrosio e Skriniar che scala al centro della difesa».