Inter-Bayern Monaco U19 0-2 al 45′: troppi errori difensivi

Si è da poco concluso il primo tempo di Inter-Bayern Monaco Under 19, gara valevole per la prima giornata della UEFA Youth League. Bavaresi avanti 0-2, anche a causa di troppi errori della retroguardia nerazzurra.

CONTROLLO – Brutta partenza per i nerazzurri in Youth League. In questo primo tempo di Inter-Bayern Monaco Under 19 sono i bavaresi in controllo. Dopo 5′ fallo di Fontanarosa in area, Ibrahimovic si presenta sul dischetto e colpisce la traversa. Non sbaglia pochi minuti dopo, però, quando Zanotti non interviene perfettamente su una palla scodellata dalla trequarti e lo stesso Ibrahimovic insacca lo 0-1. L’errore, al 35′, è del portiere Calligaris: Kabadayi entra dalla destra, conclusione molle che però il portiere nerazzurro si lascia sfilare sotto le braccia. Termina così 0-2 il primo tempo della gara. Segui LIVE la sfida su Inter-News.it (LINK QUI).