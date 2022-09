Inter-Bayern Monaco LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Inter-Bayern Monaco si gioca per il Gruppo C di Champions League 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 21. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Inter-Bayern Monaco, Mkhitaryan c'è! Più Gosens che Dumfries: le ultime – CdS 7 Settembre 2022 - 8:02 Inter, contro il Bayern Monaco non solo possibili cambi in porta (vedi QUI). Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi valuta soprattutto il centrocampo, con nuovi possibili cambi rispetto il derby di campionato. BALLOTTAGGI –

Onana insidia Handanovic! Quando scatta la sua ora? Inzaghi riflette – CdS 7 Settembre 2022 - 7:29 Inzaghi ha vissuto una vigilia particolare caratterizzata soprattutto da dubbi e riflessioni. Ma non in attacco, dove il tecnico ha già fatto le sue scelte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la porta

Champions League: oggi Inter-Bayern e altre sette, partite e diretta TV 7 Settembre 2022 - 7:13 Mercoledì di Champions League dominato dalle sfide delle italiane, visto che i big match sono Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool. Si comincia alle 18.45 con due anticipi, ecco il programma completo coi canali della diretta TV/streaming.

Inter-Bayern Monaco, l'avversario più difficile nel momento più complicato 7 Settembre 2022 - 7:01 Inter-Bayern Monaco è l'esordio in Champions League. Alle 21 al Meazza il Gruppo C comincia una partitissima, anche se vista la situazione forse sarebbe stato meglio trovare un avversario ben diverso. UN OSSO DURO – Inter-Bayern

Nagelsmann: «Inter-Bayern simile all'Union Berlino. Centravanti? Noi creativi» 6 Settembre 2022 - 23:58 Nagelsmann vede similitudini fra Inter-Bayern Monaco e la partita che i bavaresi hanno pareggiato per 1-1 in casa dell'Union Berlino sabato (vedi articolo). L'allenatore dei tedeschi, dopo la conferenza stampa (vedi articolo), ha presentato la

Neuer: «Gol Stankovic? Mai più uscito così. Assenza Lukaku opportunità Inter» 6 Settembre 2022 - 23:42 Neuer, alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, torna sulla sua precedente volta al Meazza, nel 2011 quando era allo Schalke 04 e prese gol da Stankovic al 1′ da centrocampo. Sull'assenza di Lukaku non ritiene sia

Champions League: spiccano Haaland e il Real Madrid, tutti i risultati di oggi 6 Settembre 2022 - 23:20 La fase a gironi di Champions League è cominciata oggi, con le vittorie di Borussia Dortmund (3-0 sul Copenaghen) e Dinamo Zagabria (1-0 sorprendente sul Chelsea). In serata KO la Juventus col PSG (vedi articolo),

Inter-Bayern Monaco, per Nagelsmann alcune scelte da fare: la formazione 6 Settembre 2022 - 22:43 Inter-Bayern Monaco si giocherà domani alle 21. Per la prima in Champions League il tecnico dei tedeschi Nagelsmann dovrebbe sciogliere solo nelle ultime ore i dubbi riguardanti la formazione. NON SICURO – Julian Nagelsmann, alla vigilia di Inter-Bayern