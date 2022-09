Inter-Bayern Monaco, provata anche la difesa a 4! In formazione scelte pesanti – Sky

Prosegue il conto alla rovescia per Inter-Bayern Monaco: cinque ore al calcio d’inizio. Attorno alle 19.30 arriveranno le formazioni ufficiali, con Inzaghi che come anticipato nel pomeriggio pensa a diversi cambi. Paventi, su Sky Sport 24, segnala anche prove di difesa a quattro.

TANTE NOVITÀ – In collegamento dal Meazza, Andrea Paventi aggiorna sulla formazione per Inter-Bayern Monaco: «Usiamo sempre ancora il condizionale, perché la riunione tecnica sarà più tardi. Queste sono le informazioni che arrivano dalla Pinetina, con l’Inter che ha bisogno di una svolta. Vuole cercare di fare una grande partita, per scuotersi da un momento non facile e dalle sconfitte con Milan e Lazio. André Onana probabile titolare al posto di Samir Handanovic, uno degli esclusi di stasera ma non l’unico. Potrebbero partire dalla panchina anche Stefan de Vrij e Nicolò Barella, con Milan Skriniar centrale e Danilo D’Ambrosio a destra. C’è Robin Gosens a sinistra, Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Anche prove di difesa a quattro nella rifinitura di ieri, per provare a opporsi al Bayern Monaco. Servirà una grandissima partita, davanti a sessantamila spettatori».

LE SCELTE – Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco, secondo Sky Sport: Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.