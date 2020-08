Inter-Bayer Leverkusen, Bosz inizia la preparazione ufficiale alla partita

Inter-Bayer Leverkusen si giocherà lunedì alle ore 21 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf. Per la partita, valida per i quarti di finale di Europa League in gara secca, anche il tecnico dei tedeschi Bosz ha iniziato la preparazione dopo un giorno di riposo, come fatto da Conte (vedi articolo).

LA RIPRESA – Il Bayer Leverkusen comincia a preparare la partita con l’Inter. Oggi allenamento per la squadra di Peter Bosz in vista del match di lunedì sera a Dusseldorf, dove domani i tedeschi faranno la rifinitura (così come i nerazzurri). Quella odierna è la prima vera seduta, dato che ieri era riposo e giovedì c’era la partita coi Rangers vinta 1-0. Lunedì alle ore 21 squadre in campo per il quarto di finale di Europa League: da ricordare che i rossoneri non avranno Charles Aranguiz, squalificato.