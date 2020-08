Conte al posto di Sarri alla Juventus? Per niente! Due i nomi in corsa – Sky

Sarri esonerato alla Juventus è, di gran lunga, la notizia del giorno (vedi articolo). Giovanni Guardalà, ospite dell’edizione di Sky Sport 24, ha parlato dei possibili sostituti dell’ormai ex tecnico bianconero e non ha inserito Conte, per il quale rispetto ai giorni scorsi sembra essere rientrato il rischio che lasci l’Inter.

NIENTE CONTE – Terremoto alla Juventus: esonerato Maurizio Sarri, i bianconeri ora cercheranno un nuovo allenatore. Secondo Giovanni Guardalà potrebbe non essere l’unica novità: «Non si esclude anche qualche cambiamento dirigenziale, se per decisione di Andrea Agnelli o per eventuali dimissioni. Fabio Paratici era, comunque, a oggi un sostenitore della conferma di Sarri. Non escludiamo che questa decisione possa portare ad altre conseguenze a livello dirigenziale, ma al momento il comunicato parla solo di Sarri rimosso dall’incarico». Il giornalista di Sky Sport si sposta quindi sui sostituti di Sarri, e ne dà due in pole position. Fra questi non c’è Antonio Conte, per il quale alcuni si erano spinti a darlo per fattibile prima della smentita secca di lunedì pomeriggio: «Simone Inzaghi è uno dei candidati. L’altro sarebbe abbastanza sorprendente ed è Andrea Pirlo: è stato presentato pochi giorni fa per l’Under-23, sarebbe anche per lui un salto molto importante».