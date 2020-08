Inter-Bayer Leverkusen, allenamento mattutino agli ordini di Conte – Sky

Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma lunedì alle ore 21.00, valida per i quarti di finale di Europa League. La squadra, dopo aver effettuato i tamponi per il Covid-19, si è allenata questa mattina. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

ALLENAMENTO – Queste le ultime sull’Inter da Matteo Barzaghi: «Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile. Effettuati anche i tamponi, prima della partenza in Germania. Formazione destinata a non cambiare, perché i nerazzurri vanno benissimo e danno garanzie sia in attacco che in difesa. La tregua tra l’allenatore e la dirigenza funziona, tutti sono concentrati in vista della sfida di lunedì e sul percorso in Europa League».