Barzaghi: “Inter compatta, tregua per l’Europa League. Due punti di forza”

L’Inter prepara la partita contro il Bayer Leverkusen, quarto di finale di lunedì (ore 21) a Dusseldorf. Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato delle intenzioni di club e giocatori per la fase finale di Europa League.

TUTTO RIENTRATO, PER ORA – In casa Inter è tornato il sereno, dopo le dichiarazioni di Antonio Conte di sabato scorso. Lo conferma Matteo Barzaghi: «Dopo le parole post-Bergamo c’era stato un momento in cui ci sono state delle scosse forti nell’Inter, con anche delle cose da chiarire a fine stagione. Però la squadra è compattata: ha dimostrato già nel finale di campionato di star bene, con le vittorie con Genoa, Napoli e Atalanta. L’ha confermato in coppa col Getafe quindi, società a parte perché le cose non si possono risolvere in due giorni, questa tregua per l’Europa League sta funzionando. I punti di forza sono l’attacco, ma anche la difesa di cui se ne parla meno. È a cinque clean sheet consecutivi, senza subire gol, un dato importante. Samir Handanovic ha detto che hanno trovato un nuovo assetto e un nuovo equilibrio, con più grinta durante la partita. Oltre a essere stata la miglior difesa del campionato, con Stefan de Vrij MVP, arrivano altre soddisfazioni».