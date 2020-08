Fiorentina Femminile, un intoppo nella preparazione al debutto con l’Inter

La Fiorentina sarà la prima avversaria di Inter Women nel debutto della Serie A Femminile 2020-2021, come da calendario presentato giovedì (vedi articolo). La partita si giocherà fra due settimane, nel weekend del 22 e 23 agosto (data e orario ancora da definire), ma oggi i viola hanno avuto un piccolo problema. Ecco quale.



NIENTE PARTITA – La Fiorentina Femminile avrebbe dovuto giocare oggi alle ore 18 contro le ragazze della Roma, amichevole di preparazione alla Serie A Femminile. Le prossime avversarie di Inter Women non scenderanno però in campo: match annullato. Questo il messaggio della società toscana su Twitter: “A causa della nube tossica prodotta dall’incendio a Tor di Quinto, l’amichevole AS Roma-ACF Fiorentina è stata annullata a salvaguarda della salute delle atlete e dello staff. Il team, giunto praticamente nella Capitale, rientrerà nella serata a Firenze”.