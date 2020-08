Inter, attenta agli esterni del Bayer Leverkusen: veloci e di qualitÃ 

Inter, attenta agli esterni del Bayer Leverkusen: veloci e di qualità

Il Bayer Leverkusen è una squadra che punta molto sul talento dei suoi giocatori offensivi. Gli esterni in particolare sono invitati a trovare iniziative personali.

QUALITA’ SULLE FASCE – Il Bayer Leverkusen è una squadra impostata da Bosz per fare molto possesso palla (seconda in Bundesliga per possesso medio col 60,1%, dietro solo al Bayern Monaco) e scatenare il suo talento offensivo (QUI potete leggere del loro stile di gioco). Questo talento, oltre ad Havertz, si concretizza negli esterni d’attacco. I tedeschi puntano su una batteria varia e prolifica, a cui i difensori dell’Inter dovranno fare una certa attenzione.

VARIE ALTERNATIVE – Gli esterni hanno un ruolo chiave nel gioco del Leverkusen. In un’impostazione molto palleggiata, quasi riflessiva, sono loro deputati a spezzare il ritmo e trovare il guizzo. Non a caso tutti e cinque i giocatori offensivi di fascia sono veloci, tecnici, esplosivi. Pronti a cercare una soluzione in uno contro uno fuori dallo spartito. Per rompere le linee avversarie e portare scompiglio. Ma chi sono questi esterni? I nomi sono Bailey, Bellarabi, Diaby cui si aggiunge il classe 2000 Paulinho, che ha iniziato a trovare minuti quasi sempre da subentrato. Più il giovanissimo Wirtz, classe 2003 di talento purissimo.

I NUMERI – Non è un caso che proprio loro (con Havertz come intruso) siano al top nella classifica dei dribbling a partita della squadra. Wirtz, Diaby e Bellarabi sono i primi tre con oltre 2, Bailey quinto con 1,6. Dopo le punte centrali o assimilati come Havertz sono loro ad aver segnato più reti. Bailey e Diaby arrivano a 5, 4 per Bellarabi e Paulinho. Come assist Bellarabi è il secondo della squadra con 6, Diaby arriva a 5, Bailey a 3, Paulinho ne aggiunge 2. Bosz ha cinque opzioni, tutte pericolose e produttive anche a gara in corso.