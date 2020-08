Etxeita: “Inter, potevamo pareggiare! Lukaku forte fisicamente, letale!”

Xabi Etxeita, difensore del Getafe che ha affrontato l’Inter in Europa League, è tornato a parlare della sfida contro i nerazzurri in un’intervista a Mundo Derpotivo, parlando in particolare anche di Romelu Lukaku.

RIPARTENZA E INTER – Xabi Etxeita dopo Inter-Getafe ha parlato del periodo della sua squadra fino ad arrivare proprio alla partita contro i nerazzurri: «Dopo la ripartenza non abbiamo avuto più buoni risultato, è stato difficile. Non ci siamo adattati alla situazione di giocare senza pubblico. In campionato ci siamo messi in una brutta situazione. Giocare contro l’Inter per noi era già un premio, siamo passati contro l’Ajax. Abbiamo fatto una bella partita e abbiamo avuto la possibilità di pareggiare su rigore ma loro hanno un’ottima rosa con giocatori forti di testa. Nulla da rimproverare alla squadra».

SU LUKAKU – Etxeita dice la sua riguardo il suo avversario Romelu Lukaku: «Sì, fisicamente è molto forte. Lo sapevo, ma finché non lo affronti non sai cosa significa. Sta per tanto tempo senza toccare palla ma quando lo fa è letale. Ho dovuto marcarlo, è un’esperienza in più che spero mi aiuti a migliorare».