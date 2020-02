FOTO – Godin verso Ludogorets-Inter: “Allenamento prima del viaggio”

Diego Godin si è fatto sentire sui social network alla vigilia di Ludogorets-Inter, partita valida per i sedicesimi di finale di Europa League. La partita è in programma domani sera. Il difensore uruguayano ha postato due foto dell’allenamento dei nerazzurri prima della partenza in direzione Bulgaria

ALLENAMENTO E PARTENZA – Ludogorets-Inter si avvicina. Il match, in programma domani sera, sarà l’esordio stagionale dei nerazzurri in Europa League. Diego Godin sui social network ha postato due foto dell’allenamento prima della partenza in direzione Bulgaria. Ecco il messaggio del difensore uruguayano, titolare nell’ultima uscita degli uomini di Antonio Conte contro la Lazio all’Olimpico: “Allenamento prima di partire per la Bulgaria”. Di seguito il post.