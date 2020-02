Tramezzani: “Inter, Conte potrebbe passare a 4 per Eriksen. Un dubbio”

Paolo Tramezzani, ex vice allenatore della Nazionale albanese, è stato ospite negli studi di “Sky Sport 24”. Anche l’Inter, e i dubbi di Antonio Conte su Eriksen, tra i temi trattati

REBUS – Christian Eriksen sta diventando una specie di caso mediatico, quando non capro espiatorio, per giustificare i problemi tattici di un’Inter in evoluzione (QUI vi spieghiamo perché). Paolo Tramezzani, ex vice allenatore della Nazionale albanese, ha espresso la sua opinione negli studi di “Sky Sport 24”: «Credo che Antonio Conte abbia un grande dubbio su Eriksen. Sta valutando se cambiare assetto tattico per inserirlo. Ovviamente, vederlo dal primo minuto comporta un cambiamento nelle richieste agli altri centrocampisti. L’Inter avrebbe finalmente qualità dietro le due punte. Il danese sembra a suo agio quando si defila sulla sinistra e magari potremmo ipotizzare un passaggio alla difesa a quattro. Tuttavia, vedo più concreta l’ipotesi 3-4-1-2. Eriksen mi sembra molto a suo agio quando può aprirsi e guardare il campo, ma spesso lo abbiamo visto troppo lontano dalla porta. Sono convinto che Conte voglia assolutamente avvicinarlo alla porta. Sta cercando di trovargli la posizione per sfruttare la sua capacità di essere decisivo».