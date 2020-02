Dyakov: “Ludogorets-Inter, vogliamo solo vincere. Sogniamo notti cosÃ¬”

Dyakov: “Ludogorets-Inter, vogliamo solo vincere. Sogniamo notti così”

Svetoslav Dyakov ha parlato alla vigilia di Ludogorets-Inter, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League: il centrocampista bulgaro si è detto pronto ad affrontare i nerazzurri e non ha paura

PER LA VITTORIA – Svetoslav Dyakov ha parlato alla vigilia di Ludogorets-Inter. Ecco le sue parole: «L’umore è alto. Tutti stiamo aspettando questa partita. Siamo abituati a giocare partite come questa. È importante ottenere un risultato positivo contro una squadra del genere. Giocheremo per vincere, poi in campo vedremo cosa succede. Il nostro pensiero è solo per la vittoria. La squadra ora sta meglio, i nuovi giocatori si sono abituati. Adoriamo tutti questi incontri, i calciatori sognano quelle notti».

Fonte: Topsport.bg.