Fiorentina-Inter, per Inzaghi formazione tipo ma un cambio! La probabile – SM

Manca sempre meno a Fiorentina-Inter. Per la finale di Coppa Italia Inzaghi punta tutto sulla migliore formazione possibile ma opta per un cambio. Ecco la probabile formazione nerazzurra secondo Sportmediaset.

PROBABILE FORMAZIONE – Quasi tutto pronto per il gran finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il primo ad esserlo è Simone Inzaghi, che per Fiorentina-Inter ha scelto di puntare tutto sulla formazione tipo. I calciatori che scenderanno in campo stasera, fra le fila nerazzurre, sono gli stessi che hanno disputato l’Euroderby di Champions League. L’unica eccezione sarà in porta. Infatti non sarà André Onana a difendere i pali dell’Inter nell’ultima sfida di Coppa Italia bensì Samir Handanovic. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Fiorentina-Inter.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi