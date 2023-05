Pardo: «Coppa Italia, atmosfera di festa! L’Inter ci tiene molto»

Pierluigi Pardo, a Radio 24, ha parlato della finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Roma tra Fiorentina e Inter (vedi articolo). Il giornalista ha riferito di un bel clima di festa nella Capitale.

ATMOSFERA − Pierluigi Pardo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della finale di Coppa Italia che questa sera farà affrontare Fiorentina e Inter (vedi articolo). Le parole del giornalista: «La Fiorentina in finale è una sorpresa relativa. L’atmosfera è di festa. La Coppa Italia è tornata a essere una competizione attesissima. Ed è ancora più bello che possa giocarla una squadra che non è abituata molto alle finali. Un fiorentino su venti stasera è allo Stadio Olimpico. È già importante vincere la Coppa Italia, ma vincere aiuta a vincere e caricherà la vincitrice per la finale europea. Ma non credo si lasceranno influenzare. Le scelte di formazione di Simone Inzaghi contro il Napoli sono state un rischio, però hanno dimostrato che anche l’Inter ci tiene a questa partita. Poi è ovvio che c’è una grande differenza tra la Coppa Italia e la Champions League. L’Inter è leggermente favorita e ha poche rivali in giro. Inzaghi uomo di coppa? I numeri sono piccoli quindi non c’è rilevanza statistica. Ma Inzaghi è uno specialista, questo si».